9 000 rendez-vous de vaccination encore disponibles en mai en Haute-Saône

Ce même communiqué indique que, « si la circulation virale est inférieure à la moyenne nationale (224 cas pour 100 000 habitants) et à celle des départements voisins (taux d’incidence moyen de 197 au niveau régional), elle demeure néanmoins à un niveau élevé. Alors que, pour mémoire, le taux d’incidence était le 1er octobre dernier seulement à 21 pour 100 000 habitants, il s’établit au 6 mai à 169 cas pour 100 000 habitants en population générale. Les variants dits « sud-africains » ou « brésiliens » de la Covid-19 représentent une part significative des tests positifs en Haute-Saône. Le 7 mai 2021, ce taux s’élève à 12,8 %. Derrière la Moselle (14,6 %), le Val-de-Marne (14,2 %), Paris (13,6 %) et les Vosges (13 %), le département fait partie des cinq départements les plus touchés de France métropolitaine. »

« Au 6 mai, précise également le communiqué de la préfecture, dans le département, 85 patients covid-19 étaient hospitalisés, dont 15 en réanimation et le nombre de décès en secteur hospitalier s’élève désormais à 253, soit 176 nouveaux décès par rapport aux données du printemps 2020. Dans notre département comme dans le reste de la région, l’accélération de la dynamique vaccinale concourt à gagner du terrain contre le virus, en protégeant d’abord les plus fragiles et les plus exposés. »