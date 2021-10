800 000 euros de France Relance pour la branche nucléaire de General Electric

France relance est un plan de relance de 100 milliards d’euros du Gouvernement, lancé à la rentrée 2020, à la suite du premier confinement lié à la crise sanitaire. La filière nucléaire est dotée d’une enveloppe de 470 millions d’euros. Déjà 95 projets ont été accompagnés, pour un montant de 110,5 millions d’euros ; 61 projets viennent d’être annoncés par le Gouvernement, ce 21 octobre. Les projets concernent de la modernisation d’outils de travail, des soutiens de projet d’ingénierie de formations professionnelles et des soutiens pour relocaliser ou moderniser des sites industriels.

L’entreprise MGR Monnier Énergies, à Chaux, reçoit une aide d’1,207 million d’euros, « pour la modernisation de son parc machine qui permettra la robotisation et l’automatisation de certaines tâches à répétitivité et pénibilité élevées », annonce la préfecture du Territoire de Belfort. L’entreprise est spécialisée dans l’usinage de grande dimension, notamment pour le secteur nucléaire. « Elle réunit les métiers de la mécano soudure, de l’usinage grande dimension, de la tôlerie, l’assemblage en produits propres et le collage en nid d’abeilles », détaille le dossier de presse.