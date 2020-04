7 020 demandeurs d’emploi de catégorie A en plus en mars

En France, « le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi en catégorie A (c’est-à-dire n’ayant pas du tout travaillé, NDLR) en France (hors Mayotte) enregistre sa plus forte hausse depuis le début de la série en 1996 (+246 100, soit + 7,1 %) », remarque pour sa part une étude nationale de Pôle emploi. Le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A s’établit à̀ 3 732 500. La précédente hausse la plus forte avait été enregistrée en mars 2009, durant la crise financière, avec une augmentation de + 77 300 demandeurs d’emploi de catégorie A. « Fin mars 2020, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits en catégorie A rejoint un niveau proche de celui de septembre 2017 », indique également l’étude nationale.

Toutes les tranches d’âge sont concernées par la hausse : 7,9% pour les moins de 25 ans ; plus 7,8 % pour les 25-49 ans ; et 5,1 % pour les 50 ans ou plus. Par contre, la hausse est plus forte chez les hommes que chez les femmes, avec une hausse respective de 8,6 % et 5,5 %

L’augmentation du nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A est notamment portée par ceux « qui recherchent un métier dans les secteurs de la construction, du bâtiment et des travaux publics, des services à la personne, de l’hôtellerie et du tourisme, du transport et de la logistique, ainsi que du commerce », indique Pôle emploi. « Le nombre de demandeurs d’emploi recherchant un métier dans le spectacle est lui aussi en forte hausse », poursuit l’étude.