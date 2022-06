60 000 euros de la fondation EDF pour les associations de la région

Inclusion, éducation, environnement : la fondation groupe EDF souhaite accompagner des associations régionales investies dans ces catégories de projet, qu’elle estime importantes. Ce sont des « domaines d’intervention en faveur des générations futures et des personnes les plus fragiles », détaille la fondation, dans un communiqué de presse. Elle explique que le domaine de l’inclusion regroupe des projets de lutte contre la pauvreté comme la réinsertion sociale ou professionnelle des personnes fragiles. Ce domaine rejoint aussi celui de l’éducation. En effet, la fondation soutient des projets sur « la réduction des inégalités sociales et économiques » et l’éducation pour tous. Elle se tourne également vers des projets axés sur la préservation des espaces naturels et de la biodiversité ainsi que la sensibilisation à cette préservation.