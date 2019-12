48 423 habitants à Belfort, soit une baisse de 3%

Il s’attend à une polémique sur le sujet, mais Damien Meslot affiche un calme olympien. Ce vendredi 27 décembre, il a dévoilé le chiffre de la population légale de Belfort en 2017 : 48423 habitants, soit une baisse de 3% par rapport à 2016. Une évolution à laquelle il s’attendait, car le mode de calcul, lissé sur cinq ans jusqu’à cette année 2019, inclut désormais les départs liés aux destructions d’immeubles aux Résidences et aux Glacis. Ce sont d’ailleurs les deux quartiers où la population baisse à Belfort. « 900 logements ont été supprimés dans ces quartiers depuis 2006 ; cela commence à se ressentir sur le nombre d’habitants », constate le maire. Il souligne que ce phénomène s’est déjà produit avec la destruction de « la Locomotive » aux Résidences.

Autre tendance que souligne Damien Meslot : la baisse du nombre d’occupants par logement, qui passe de 1,732 à 1,686. Selon le maire, on assiste à un départ des familles hors de Belfort, alors que les retraités ont tendance à y revenir. Les premières cherchent des maisons quelles ne trouvent pas à Belfort ; les autres des appartements plus en phase avec l’évolution de leur degré d’autonomie.

Ce phénomène est perceptible également à travers une baisse du solde naturel (le rapport entre les décès et les naissances) qui passe de 0,8 à 0,6.

Ainsi, des villes comme Offemont, Bessoncourt, Argiésans, Dorans, Urcerey ou Phaffans connaissent une hausse de population de plus de 2%.