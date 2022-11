31 enseignants-chercheurs de Franche-Comté parmi les 2% les plus influents au monde 

L’université américaine Stanford vient d’actualiser la liste mondiale qui recense les chercheurs les plus cités par leurs pairs pour des travaux. Une liste qui compte 200 196 noms (contre 186 177 en 2021). Et qui représentent les 2% des chercheurs les plus influents au monde. 5 509 appartiennent à des institutions françaises, soit 2,75% des personnes citées. Et parmi eux, 7 viennent de l’UTBM et 24 de l’université de Franche-Comté.

Cette liste établie par l’université de Stanford se fonde sur des données transdisciplinaires internationales de Scopus, une base de données bibliométrique de résumés et de citations de publications scientifiques (revues, livres et conférences). Elle couvre près de 22 domaines scientifiques et présente environ 160 000 chercheurs parmi les 8 millions d’actifs : soit 2% des chercheurs.