14-Juillet : Peugeot et la longue histoire des voitures présidentielles

La mémoire collective se souvient aussi de l’iconique Peugeot 604 de Valéry Giscard d’Estaing, « vaisseau amiral de la marque », indique Peugeot. Pendant le mandat (1974-1981), quatre Peugeot 604 seront commandées par l’Élysée, qui troque les voitures noires par des voitures « vert mousse », à la demande de Valéry Giscard d’Estaing. Trois des quatre modèles sont des véhicules de série, version haut de gamme, animées par un V6 2,6 litres de 136 chevaux. Selon la marque, « le président [prenait] plaisir à [les] conduire parfois lui-même ». Le 4e modèle était une version limousine, pour les cérémonies d’apparat. « Réalisée en collaboration avec le carrossier Heuliez, elle bénéficie d’un empattement rallongé de 62 cm, au bénéfice des places arrière luxueusement aménagés, et d’un toit recouvert de simili noir. »

Près de 20 ans plus tard, l’Élysée acquiert la Peugeot 605 en 1991, en version rallongée et blindée, pour François Mitterrand. « Ce modèle équipé du moteur V6 de 170 ch a été doté d’un blindage en acier haute résistance et de vitres faites d’un composite verre et polycarbonate résistant aux balles », énumère Stellantis. La voiture affiche 2 500 kg sur la balance, soit 1 000 kg de plus que la version de série. « Cette limousine sert essentiellement aux chefs d’État accueillis en France comme Mikhaïl Gorbatchev, Hosni Moubarak ou le pape Jean-Paul II », explique le communiqué de presse. Des Peugeot 607 sont aussi dans le parc automobile de l’Élysée lors des deux mandats de Jacques Chirac (1995-2007) ; sa femme Bernadette roulait sur les routes de Corrèze à bord d’une 205 SR rouge, devenu aussi une icône.

En 2007, les équipes de Nicolas Sarkozy misent sur le spectaculaire pour l’investiture du nouveau président. Sort ainsi la Peugeot 607 Paladine, qui « fut sans doute la plus spectaculaire et la plus éphémères des voitures présidentielles de la Ve République », reconnaît Peugeot. On ressort ce concept-car présenté à Genève, au Salon de l’Automobile, en 2000. « Réalisé pour Peugeot par le carrossier Heuliez cette spectaculaire 607 est une limousine de plus de 5 mètres transformé en landaulet avec un toit tôlé et vitré escamotable qui découvre les places arrière », détaille Peugeot. Hermès aménage l’habitacle avec un cuir bleu et crème, un bar, deux fauteuils et un strapotin dos à la route pour les invités. À la demande du président, ce concept-car est extrait du musée Peugeot le 16 mai 2007 et roulera sur les Champs-Élysées. Le toit escamotable a obligé à réduire le volume du réservoir, limité à 6 litres ! Une réalité qui limite son usage. C’est l’unique fois qu’elle sera utilisée. Mais un usage suffisant pour rentrer dans l’histoire.