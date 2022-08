Zizanie familiale, extorsion et marabout : la drôle d’affaire Pogba

A moins de trois mois du Mondial, cette affaire tombe mal pour les Bleus et leur sélectionneur, Didier Deschamps. Même s’il est actuellement blessé au genou droit et devrait arriver sans grosse préparation au Qatar, Paul Pogba est l’un des principaux leaders de l’équipe de France (91 sélections, 11 buts). Relais privilégié de Deschamps sur le terrain, « la Pioche » a joué un rôle primordial dans le sacre mondial de 2018. Comme en 2016 avec l’affaire de la « sextape » entre Karim Benzema et Mathieu Valbuena, qui avait abouti à l’exclusion des deux joueurs de la sélection, l’impact pourrait ne pas être neutre sur son moral, le fonctionnement interne de l’équipe et surtout ses relations avec Mbappé. Cité lundi par RMC Sport, Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, a dit « espér(er) que ça ne remet pas en cause sa place en équipe de France ». « A ce stade ce ne sont que des rumeurs », a-t-il ajouté.