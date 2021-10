[Zéro déchet] J’ai testé 3 ustensiles dans la cuisine

Phénomène de mode ou conscience écologique qui s’installe ? La gourde en inox siège de plus en plus sur les bureaux, dans les sacs de travail et les paniers repas du midi. Il faut dire qu’en plus d’être esthétiques avec de jolis motifs, les bouteilles en inox ont de multiples atouts. La plupart sont isothermes et la différence avec les bouteilles en plastique se fera sur ça. Eau fraîche en plein été ou thé chaud l’hiver, elles transportent à l’infini vos boissons. Elles se révèlent aussi résistantes, sans se faire écraser dans les sacs des écoliers, vous suivront autant en randonnée qu’en voyage en train. Facile à remplir au robinet ou aux fontaines à eau, son coût d’achat sera vite compensé par autant de bouteilles d’eau minérale en moins à acheter. Les boutiques les plus conciliantes accepteront même de servir votre café à emporter directement dedans.

Là encore, l’acier inoxydable est une matière hygiénique et recyclable.

Avec lui, adieu déchets, micro-plastiques qui passent dans votre boisson, eau tiède et contenant fissuré qui détrempe votre sac !