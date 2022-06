[Zéro déchet] Fabriquer soi-même son nettoyant multi-usages

Le printemps n’est pas fini, et les envies de grand ménage non plus. Inutile d’aller remplir son chariot de multiples produits et flacons onéreux. Il suffit de mettre une bouteille de vinaigre blanc sur la liste de courses. Son atout majeur est son prix : le vinaigre blanc ne coûte presque rien.

Il est anti-bactérien et donc idéal pour nettoyer les surfaces à désinfecter comme un réfrigérateur, des poignées de portes, les toilettes.

Le vinaigre est aussi connu comme un détartrant efficace. Adieu le calcaire sur l’évier, la paroi de douche, le lave-vaisselle, sur le linge en le rendant moins rêche.

C’est un désodorisant puissant, car il a la faculté de neutraliser les odeurs fortes sur des objets ou tissus imprégnés ou encore les canalisations.

Il fait briller les surfaces et est donc idéal pour nettoyer vitres et miroirs.

Le vinaigre est une substance naturelle qui ne pollue pas, à condition que les doses restent faibles. Il faut tout de même savoir que c’est un désherbant efficace capable de décimer herbes et mousses des allées.

Il est sans conséquence sur la santé des humains et animaux domestiques, sans allergènes, sans molécules de synthèse…