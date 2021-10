Valdoie : un Ehpad sera reconstruit pour La Rosemontoise sur la friche BBI

Aujourd’hui, les détails du projet ne sont pas connus. « Une communication sera faite auprès des salariés, des résidents et des familles les 8 et 10 novembre, informe Robert Creel, directeur général du pôle gérontologique, pour présenter le programme et le projet. » Selon nos informations, l’Ehpad occupera deux des 4,5 ha du site, sur la partie ouvrant vers la Savoureuse. « Nous voulons que l’Ehpad soit intégré au centre de la cité, concède Robert Creel, ajoutant, la volonté de rester à Valdoie. » « Ce sera un Ehpad moderne, avec des chambres individuelles », glisse également Florian Bouquet, président du conseil départemental du Territoire de Belfort. Des investissements sont aussi réalisés dans les bâtiments actuels, où La Rosemontoise est locataire de l’association fraternelle ménnonite (AFM), « pour sécuriser la présence des résidents », assure-t-il. Ce sont notamment des mises en conformité.

La subvention de l’État est de bonne augure pour ce projet confirme le directeur. Elle permet de réduire le recours à l’emprunt pour financer le projet, évitant que cela pèse sur le prix de journée. Puis de rassurer : « Nous faisons en sorte de monter un programme financier qui impacte le moins possible les résidents. » Le Département va de son côté garantir les prêts de l’association et doit approuver des subventions d’investissement. Le nouveau projet conserve les autorisations d’accueil actuelles : 112 lits d’hébergement définitifs ; 5 lits d’accueil temporaires ; et 10 places d’accueil de jour. Avec ce projet, il y a aussi la volonté de tourner définitivement la page ; la procédure judiciaire se poursuit entre Servir et les tutelles. Celle-ci a déposé un recours devant le Conseil d’État informe Florian Bouquet, après avoir été « déboutée » dans ses demandes.

« Il faut vraiment que l’on revalorise ce secteur, constate Marie-France Cefis, la maire de Valdoie. C’est une entrée de ville. Il faut la dynamiser. » Des réunions publiques doivent être organisées « pour présenter les ébauches du futur projet », note-t-elle. Un programme de démolition et de dépollution est prévu, sur 2022, afin de mettre le terrain à nu et de préparer la future construction.