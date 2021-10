L’hôpital Nord Franche-Comté va agrandir les urgences

C’est un projet engagé. L’architecte sera choisi au mois de décembre. Et les travaux devraient débuter en 2022. L’hôpital Nord Franche-Comté (HNFC) va agrandir le service des urgences, à Trévenans. Une extension de 500 m2 est envisagée, pour une enveloppe totale qui devrait avoisiner les 6 millions d’euros TTC informe la direction de l’établissement. Les travaux seront menés alors que le service continuera de fonctionner ; les nouvelles urgences devraient être opérationnelles début 2024.

Les urgences de l’hôpital Nord Franche-Comté accueillent en moyenne 250 adultes par jour. Ce service accueille plus de patients que les centres hospitaliers universitaires (CHU) de Besançon (Doubs) et Dijon (Côte-d’Or) ; c’est le plus important de la région Bourgogne-Franche-Comté. Les soignants y sont à l’étroit, notamment au niveau des « surfaces d’accueil », confirme Pascal Mathis, le directeur général de l’HNFC. Il confirme « un vrai besoin d’adaptation » du service, notamment sur l’organisation des flux, pour limiter le risque infectieux. « On arrive à la saturation du système », abonde Jean-Baptiste Andreoletti, président de la commission médicale d’établissement (CME). « À chaque pic épidémique, nous sommes en difficulté », complète Pascal Mathis. Cette logique de repenser le risque infectieux se décline à tout l’hôpital, que ce soit dans les circuits de circulation que dans l’hébergement des patients et des résidents (pour les Ehpad), en privilégiant par exemple les chambre à un lit.