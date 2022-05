Valdoie : la Maison de Jeanne a pris des couleurs

La Maison de Jeanne n’a plus rien de son visage d’antan, grisâtre et sans vie. Elle arbore désormais une belle façade bleue, d’où s’échappent les rires et les cris des enfants. Au rez-de-chaussée, une pancarte dirige vers le bureau de la directrice, Céline Souakria. C’est elle qui est à l’origine de tout cela (lire notre article). Aujourd’hui, le projet est devenu une réalisation, un travail à temps plus que complet pour la directrice et ses équipes. Dans la Maison de Jeanne sont désormais employées une auxiliaire de puériculture, 3 CAP petite enfance et une coordinatrice de parcours. « On donne beaucoup de nous, avec des horaires pas toujours faciles. Mais nous faisons partie d’une belle histoire, où l’on reçoit beaucoup », confie Sonia Séjour, coordinatrice de parcours.

La maison, elle, est presque au complet. Quatre jeunes mamans solo ont rejoint des appartements dans la Maison de Jeanne. Avec ces mamans, 4 enfants dont un bébé. Quant à la micro-crèche, il faut maintenant être sur une liste d’attente pour s’inscrire. Prévue pour les jeunes mamans, mais aussi pour des personnes extérieures – avec des horaires très flexibles allant de 6 h à 22 h du lundi au vendredi et de 6 h à 20 h le samedi – la crèche ne désemplit pas, avec 31 enfants inscrits. « On ne s’attendait pas à ça mais on s’adapte. Les horaires que l’on propose permettent une insertion plus facile dans certains métiers », se réjouit la directrice. Dans cette même idée d’aider ceux qui en ont besoin, la crèche a mis en place une tarification solidaire. Entre 5 et 9,50 euros de l’heure, contre 8 à 12 euros de l’heure pour une crèche classique. Avec en prime, les couches, la nourriture et les produits d’hygiène fournis.

Pas encore tout à fait finis, les travaux de la Maison de Jeanne vont prendre fin le 15 mai, après 9 mois de labeur. « Cela va nous faire bizarre de ne plus entendre de bruits », plaisante Céline Souakria.