Valdoie : la Maison de Jeanne prête à accueillir ses premières mamans début 2022

Les travaux, d’un coût total de 800 000 € devraient être finis pour janvier 2022. La maison fait 804 m². Lorsque Céline et Patricia, la trésorière, présentent les locaux, il faut encore de l’imagination pour s’imaginer à quoi ressemblera le bâtiment après les travaux. Mais quel cachet. De la surface, de la lumière, de grandes salles, les deux amies parviennent très bien à nous faire visualiser à quoi pourra ressembler le lieu dans quelques mois. Les couches, les petits pots, les lingettes et les provisions sont déjà là grâce à l’agence des dons en nature. Au troisième étage de la maison, 6 grands appartements, en T2, accueilleront d’ici quelque temps de jeunes mamans. Mais ce n’est pas tout. « On a pensé le projet comme un accompagnement total de ces jeunes femmes. C’est pourquoi, nous allons aussi créer une micro-crèche au cœur de la Maison de Jeanne pour permettre à ces femmes d’aller travailler », explique Céline. Elle sera également ouverte à d’autres familles hors Maison de Jeanne, en privilégiant les personnes en situation de réinsertion, ou d’insertion professionnelle. Et ce, avec des horaires d’ouverture de 6h à 22h de lundi au vendredi et de 6h à 20h le samedi. Des plages larges, pour permettre aux jeunes mamans de ne pas être bloquées par de potentiels horaires de crèches plus contraignants.

Des ateliers sont aussi prévus pour très bientôt. Travail pour apprendre à prendre soin de soi, comment se présenter le jour de l’entretien, travail sur la gestuelle, geste d’usage. De quoi aider les personnes éloignées de l’emploi à retrouver les bons codes pour se sentir mieux pour aborder ce genre d’épreuve. « On y a mis notre supplément d’âme. Plus qu’un foyer d’accueil, c’est une maison chaleureuse prévue pour accompagner au mieux. On demandera de la rigueur et du sérieux, mais on n’est pas des institutionnels. On est une famille », explique Céline. Le projet a été soutenu par de nombreux acteurs : la CAF, le Grand Belfort, la région, AG2R et le crédit agricole. « Maintenant, on est sur la ligne de départ », se réjouissent Céline et Patricia.