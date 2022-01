Une ligne ferroviaire Le Croisic-Bâle passant par Belfort en bonne voie

C’était le projet initial. Relancer des lignes de train abandonnées par la SNFC pour desservir l’ensemble du territoire. Et pas seulement les grands axes passant par la capitale. L’autorité de régulation des transports a donné son feu vert, jeudi 30 décembre, à la coopérative ferroviaire, pour exploiter six lignes ferroviaires, qui pourront passer, entre autres, par Belfort, Montbéliard et Besançon (retrouvez ici la décisior).

Depuis novembre 2021, la coopérative qui implique des citoyens, des cheminots, des entreprises et des collectivités et qui se dit « première entreprise ferroviaire sous statut coopératif de France » fait déjà rouler un train de marchandises. Son service de voyageur, lui, verra le jour en décembre 2022 avec une première ligne entre Bordeaux et Lyon ; le covid-19 a retardé le lancement. D’autres lignes ont été également pensées, passant de Lille à Nantes, de Brest à Massy, de Marseille à Annecy, mais surtout du Croisic à Bâle. Sur cette ligne, des points de chute intéressants. De Belfort, Montbéliard ou encore Besançon, il sera possible de rejoindre Bourges, Tours, Angers ou encore Saint-Nazaire (carte ci-dessous). Aucune date d’ouverture n’est encore annoncée.