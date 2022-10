Un nouveau service de covoiturage à 1 euro dans le pays de Montbéliard

Pays de Montbéliard Agglomération a souhaité développer ce procédé pour « lutter contre l’autosolisme » sur de courtes distances. « Par exemple, entre Blamont et Audincourt, on constate plein de files de voitures avec une seule personne dedans », pointe Damien Charlet, vice-président de PMA en charge des mobilités. « C’est un besoin écologique et social », qui intervient dans un moment où le prix du carburant flambe, expose-t-il. Sur l’application Karos, il sera possible de renseigner son lieu d’habitation, dans le pays de Montbéliard, donc. Puis de renseigner ses habitudes ou ses besoins pour la journée, ou la semaine. Avec les lieux, les horaires. Et la volonté : être véhiculé, ou véhiculer une ou plusieurs personnes.

Ce service est vu comme essentiel, alors que le service de bus Evolity n’est pas toujours adapté aux personnes « avec des horaires décalés, qui sont très nombreuses dans le pays de Montbéliard », relève Grégory Carmona, directeur de Moventis. Et pour le service Tad’Y, qui est censé permettre aux usagers de réserver des trajets à la demande : il ne fonctionne pas toujours très bien. « L’usage n’est pas aussi important que ce qu’on avait imaginé », confie Damien Charlet. En somme, le covoiturage est vu comme une manière de compléter cette offre et l’offre de bus dans le pays de Montbéliard. PMA, Moventis et Karos ont d’ailleurs pressé le pas pour accélérer la mise en place du dispositif, raconte Damien Charlet. Avec pour but : « accélérer la transition environnementale » et permettre de développer des transports courts, à faible coût, avantageux pour le covoituré et le covoitureur.