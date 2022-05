Territoire de Belfort : rendez-vous en 2122 pour ouvrir une capsule temporelle

Elle brille de mille feux. Au soleil, il est presque impossible de lire ce qui est écrit dessus. Une phrase ressort tout de même : « À n’ouvrir qu’en 2122 ». Ce mercredi 11 mai, à l’occasion du centenaire de la préfecture du Territoire de Belfort, les agents ont disposé des objets chers à leur cœur dans une capsule temporelle, réalisée sur mesure par les étudiants de l’UTBM avec le soutien de l’entreprise Mgr de Chaux.

« C’est un moment unique et historique », expose, sous un soleil de plomb, le préfet du Territoire de Belfort, Raphaël Sodini. Répartis sur une table tout à côté, les différents objets volettent sous le joug de la brise de ce début d’après-midi. Il s’agit, surtout, d’archives de chaque service de la préfecture et de vestiges des grandes causes menées. Parmi celles-ci, un grand livre de la laïcité, une brochure sur les 1 an du Plan de relance, un atlas du département, la carte postale et le timbre du centenaire, mais aussi la charte de la Maison de Jeanne (lire notre article), déposée par la déléguée à l’égalité entre les femmes et les hommes.