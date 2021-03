Territoire de Belfort: 200 000 € de subventions pour les Eurocks, mais avec la crainte d’une annulation

Du côté de l’association Territoires de Musiques, l’heure est toujours à la réflexion, avec des réunions d’équipe, des réunions du conseil d’administration pour tenter de trouver une solution pour maintenir les Eurockéennes 2021 sous une forme ou sur une autre.

Alors même que l’assemblée départementale s’inquiétait du devenir des Eurocks, Jean-Paul Roland, le directeur de Territoires de Musiques, était auditionné par le Sénat, avec ses homologues du festival d’Avignon, du festival des Vieilles-Charrues et des Rencontres de la photographie d’Arles.

Jean-Paul Roland s’est appuyé devant les sénateurs sur la consultation lancée en ligne par Territoires de Musique sur les contraintes qui pourraient être imposées aux festivals cet été (port du masque, distanciation, jauge de 5000 personnes assises, distanciation, absence de buvette et de restauration) pour démontrer que ce serait la « mort de l’esprit du festival ». Au-delà de cette consultation, il a fait référence aux études menées depuis dix ans par le CNRS sur le festival terrifortain et qui montrent que plus de 50% des festivaliers viennent entre amis, faisant du camping ce cœur de cette fête de la jeunesse.

Jean-Paul Roland a souligné que la consultation « va être un des éléments de décision » qui sera prise pour le maintien ou non de l’édition 2021 et de la forme éventuellement retenue. Le conseil d’administration lors d’une récente réunion s’est engagé à être « le garant de cet esprit de convivialité » du festival. Dans l’hypothèse d’une version dégradée, « ce serait en lien avec le territoire, avec une animation territoriale, en lien avec la population ; ce serait plutôt un festival à regarder », a-t-il ébauché.

Jean-Paul Roland a alerté les sénateurs sur l’équilibre financier. Le gouvernement a annoncé une enveloppe de 30 millions d’euros pour soutenir les festivals en France, mais une étude menée avec 12 festivals met en évidence une enveloppe qui représente déjà 12 millions d’euros, avec 7 millions de perte de billetterie et 5 millions de pertes pour les structures elles-mêmes, alors qu’on recense environ 6000 festivals en France. « On est dans une impasse », a fini par constater le directeur des Eurockéennes.

Dès lors se poserait la question même de la survie des festival, question que n’ont pas manqué de poser les sénateurs. Jean-Paul Roland n’a pas caché qu’elle se poserait effectivement : « En cas de non activité pour une deuxième année, cela peut être très dangereux». Outre le risque financier, il a souligné le risque de pertes de compétences : « On est des experts » dans de nombreux domaines, comme les partenariats et le mécénat, la prévention des attentats, l’environnement. Des compétences acquises avec le temps et l’expériences et qui sont les piliers de l’association organisatrice.