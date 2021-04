Stellantis : pas de production de Peugeot 3008 lundi 3 mai à Sochaux

Les opérateurs de la ligne de production des Peugeot 3008 et 5008 (système 1) ne travailleront pas ce lundi 3 mai, apprend-t-on auprès de la direction du site Stellantis de Sochaux. Aucune des trois équipes (dans la nuit de lundi à mardi pour l’équipe de nuit) ne sera sur le pont ; près de 1 200 véhicules ne seront donc pas fabriqués, selon nos calculs. Cet arrêt est lié à la pénurie de micro-conducteurs, alors que la ligne de production de la Peugeot 308 (système 2) a repris mercredi 28 avril après plus de 4 semaines d’arrêt.

Certains salariés seront placés en modulation, sans pertes de salaire. C’est un système qui permet d’ajuster le travail en fonction de la production. On crédite un compte de temps de travail et on prend dedans en cas de baisse d’activité. Le seuil négatif, sans perte de salaire, ne peut pas dépasser 12 jours. Ceux ayant déjà dépassé les seuils de modulation seront placés en activité partielle.