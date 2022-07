Stellantis : les médecins du groupe alertent sur l’état de santé du personnel

« Derrière la belle vitrine Stellantis, se cache le désespoir de l’ensemble des salariés », écrit dans son communiqué la CGT Sochaux. En conférence de presse, ce mercredi, ils dévoilent une lettre rédigée par l’ensemble des médecins du groupe Stellantis France, portée à la connaissance de la direction à la rentrée 2021, et débattue à l’occasion du bilan de santé annuel. « Pour que les médecins prennent la plume, c’est que les conditions se sont vraiment dégradées », pointe Jérôme Boussard, délégué syndical CGT. « C’est bien qu’ils l’aient fait, ça a jeté un pavé dans la mare », complète Benoit Vernier, délégué syndical CFDT.

Dans ce courrier, quatre points sont relevés : la dégradation des conditions de travail, l’employabilité à la baisse, l’augmentation du nombre de personnes en situation de risques psychosociaux et la difficulté de remontée des alertes. Les médecins évoquent, dans leur courrier, une « forte inquiétude » notamment liée à « la sévérisation des exigences au poste » ou encore liée à la diminution des passages à l’infirmerie. « On nous parle à ce sujet de la peur des conséquences, de la dissuasion des managers (variable d’un site à l’autre).» Avec des plus anciens, constamment dans « l’anxiété majeure d’inaptitude », qui se « surexposent ou qui sont sur-sollicités » et des managers « écartelés ». Ils dénoncent une réduction drastique des marges de manœuvre qui génère « des comportements inadaptés voire violents ».

« Usés », c’est ainsi que sont définis les salariés de Sochaux par les syndicalistes de la CGT. Une dynamique que l’on retrouve dans la lettre des médecins. « Ils (les jeunes) nous apparaissent de plus en plus écoeurés, cassés physiquement et souvent très vite.» En cause : des tâches difficiles, des postes non adaptés, exposent les syndicalistes. Avec une pénibilité amplifiée par l’activité partielle où « il faut faire le travail de 5 jours en 3 ou 4.» Et où « nous sommes sans arrêt à la disposition de la direction, quasiment 24h sur 24 et 7 jours sur 7.»

Par téléphone, une porte-parole de la direction tempère. La lettre et le rapport ont été rédigés en 2021 « dans une période vraiment chahutée par la crise des semi-conducteurs, le chômage partiel, le covid…» La direction reste persuadée que le nouveau site Sochaux 2022 permettra de résoudre bien des problèmes que ce soit de confort, d’ergonomie ou encore de sécurité. « À Sochaux, nous avons un nouveau site de montage beaucoup plus lumineux, beaucoup plus spacieux avec un vrai souci d’ergonomie », expose la porte-parole avant de compléter que la période 2021 était une période de flou : « N’oublions pas que le numéro vert est resté en place pendant huit mois », remet-elle en perspective avant d’ajouter qu’une cellule de veille destinée à la santé destinée aux employés est implantée sur le site.