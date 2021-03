Stellantis : la production de la Peugeot 308 à l’arrêt toute la semaine à Sochaux

Grâce à un système de modulation, qui permettre de répondre à la demande (faible ou forte), les salariés touchent pour l’instant la totalité de leurs salaires. Mais ce mécanisme ne peut pas excéder 12 jours. Si les démarches légales pour mettre en place de l’activité partielle ont été engagées, on cherche toujours le moyen de repousser cette échéance. Selon nos informations, une enveloppe de 210 000 heures a été sollicitées, sans que cela ne signifie que tout sera utilisé ; c’est une anticipation. « On va faciliter le fait que les gens prennent des congés », confirme un porte-parole de l’usine, quitte à basculer des salariés du système 1 vers le système 2.

Le syndicat Force ouvrière demande que les salariés du système soient redirigés vers des formations liées à la mise en place de la nouvelle usine en 2022. La CFDT appuie depuis plusieurs semaines l’idée d’étudier l’option de l’activité partielle longue durée, un dispositif mis en place par le gouvernement en 2020 pour faire face à la pandémie de la covid-19. « L’APLD est un dispositif de soutien à l’activité économique qui offre la possibilité à une entreprise – confrontée à une réduction durable de son activité – de diminuer l’horaire de travail de ses salariés, et de recevoir pour les heures non travaillées une allocation en contrepartie d’engagements, notamment en matière de maintien en emploi », indique le ministère du Travail à ce sujet. Ce dispositif est soumis à un accord collectif. L’Unsa estime que cette situation « est la covid-19 des voitures » et invite à relocaliser urgemment cette production.