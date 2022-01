Stellantis : la future remplaçante de la Peugeot 5008 sera (aussi) fabriquée à Sochaux

Le nouvel outil industriel de l’usine Stellantis de Sochaux démarre le 7 février. Cette nouvelle chaine mono-flux sera capable d’assembler six silhouettes différentes de véhicules, grâce à la future plateforme StellaMedium, la plus répandue sur les modèles des 14 marques du groupe Stellantis. Cette plateforme permet de produire des modèles thermiques, hybrides et électriques. Et ce jeudi 27 janvier, à l’occasion d’un comité social et économique (CSE), les salariés ont appris qu’ils enregistraient l’assemblage de la future remplaçante de la Peugeot 5008.

En mai 2020, la direction avait déjà annoncé la production de la future génération du Peugeot 3008 (lire notre article). « L’avenir du site de Sochaux est désormais très clair avec un nouveau process au meilleur niveau européen et deux nouveaux modèles à venir sur le marché porteur des CSUV, contribuant ainsi de manière significative à la stratégie d’électrification de Stellantis », note la direction. Le site de Sochaux a même été choisi comme « site unique » de production pour ce modèle annonce Éric Peultier, de Force ouvrière. Ce que confirme aussi la CFDT.