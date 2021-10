Stellantis électrifie ses usines françaises

Stellantis « anticipe les effets de la transition énergétique en affectant de nouvelles activités aux sites qui étaient jusqu’à présent les plus dépendants du moteur thermique », a précisé le groupe qui rassemble les marques Peugeot, Citroën, DS, Fiat ou encore Chrysler. Le groupe a annoncé au début de l’été investir 30 milliards d’euros dans l’électrification des véhicules, d’ici 2025. L’objectif est d’atteindre 70 % de voitures basse émissions vendues en 2030 (électriques et hybrides), en Europe, avec une volonté d’accroitre particulièrement l’autonomie des véhicules.

Le pôle de Trémery-Metz (Moselle) « sera demain un leader en France des groupes motopropulseurs électrifiés », a souligné Stellantis dans un communiqué. Le constructeur prévoit d’y disposer dès 2024 d’une capacité annuelle de 1,1 million de moteurs électriques et de 600.000 boîtes de vitesses électrifiées produites via deux co-entreprises. Le site de Charleville (Ardennes) réalisera les carters protégeant les moteurs de Metz. La fonderie de Sept-Fons (Allier), qui fabriquait notamment des carters, ambitionne de se spécialiser dans la fabrication d’éléments de freinage. Hordain (Nord) assemblera des véhicules utilitaires Fiat, à côté des Peugeot, Citroën, Opel et Toyota qu’il produit déjà. Rennes (Ille-et-Villaine), qui assemble aujourd’hui la version hybride du SUV Citroën C5 Aircross, se verra confier son remplaçant en version électrique.