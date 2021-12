Stellantis : à Sochaux, les syndicats inquiets du remaniement managérial

En fin de journée, la direction a communiqué pour insister sur la « progressivité de la mise en place de la nouvelle organisation ». Christophe Montavon, directeur de l’usine de Sochaux, a ajouté qu’il n’y aurait pas de « laissé pour compte », précisant que la direction saura « proposer à tous des opportunités de poste. »

Le but de ce remaniement managérial : avoir une organisation unique et standard dans l’ensemble des sites à travers le monde. La direction affirme qu’ « une ligne hiérarchique plus courte, c’est un management plus orienté vers les hommes et les femmes dans les ateliers » en qualifiant cette nouvelle organisation de « simplification managériale. »