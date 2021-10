Sochaux : un appel aux start-ups qui veulent inventer l’industrie 4.0

Depuis le 4 octobre et jusqu’au 15 novembre, il est possible de postuler pour devenir l’une des start-ups labellisées du Matternlab. Jean-Charles Lefebvre s’en réjouit : « On rentre dans le concret. On a désormais l’espoir d’être dans les murs le 10 décembre. Avec le Matternlab, on montre qu’on a de vrais atouts. Nous sommes en train de créer un environnement chaleureux pour toutes les entreprises. » Le premier jour de l’appel à projet, 6 start-ups ont présenté leur entreprise. Aide à la visualisation de problèmes, projection 3D d’idées abstraites, construction de maquette, connexion internet par laser, coaching et apprentissage en ligne pour les salariés, cabinet d’études et conseil sur les fournisseurs, les start-upers avaient dix minutes top chrono pour défendre leur projet, qui passera par un comité composé d’experts industriels et de membres de DECA BFC, qui examinera les dossiers pour s’assurer que la start-up est dans les clous pour intégrer le Matterlab. Si oui, elle sera labellisée. « En vérité, même si les start-ups ne sont pas labellisées, elles pourront intégrer les locaux en devenant adhérente. Ce qu’on veut créer, c’est un vrai lieu de vie où tout le monde peut venir : entreprises, particuliers, chercheurs, universitaires. L’espace de rencontre sera entièrement vitré, avec vue sur les ateliers », explique Olivier Fallou. Le but : créer un tiers lieu qui favorisera la rencontre, l’échange, pour développer l’industrie du futur, l’industrie 4.0.