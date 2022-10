Sochaux : plus de 100 millions d’euros pour une nouvelle unité de peinture à Stellantis

« Dans une recherche constante de performance, le projet de construction d’une nouvelle Peinture vient d’être acté », confirme la direction de l’usine Stellantis de Sochaux dans un communiqué de presse. De sources syndicales, on confirme un investissement « équivalent » à celui du nouveau montage, de 120 millions d’euros. Le projet n’est qu’à son début. La nouvelle unité doit être opérationnelle en 2025.

Cette nouvelle unité sera implantée dans un nouveau bâtiment, unique, « à proximité du ferrage et du montage, pour une simplification des flux », détaille la direction. « Elle embarquera les meilleurs savoir-faire technologiques pour réduire significativement nos rejets en COV et nos consommations d’énergies, et contribuer ainsi à l’objectif de neutralité carbone du groupe d’ici 2038 », complète la direction. L’unité peinture est le poste le plus important de dépenses énergétiques. Elle représente 40 % des consommations énergétiques de l’usine confirme la direction.

L’actuelle unité était « un point d’inquiétude », rappelle Éric Peultier, de Force ouvrière. Elle datait des années quatre-vingts. Cet investissement était « vital », estime également salue Jean-Luc Ternet, délégué syndical CFTC. Ce projet « confirme la volonté de la direction de rester le leader des véhicules vertueux en CO2 avec l’ambition de poursuivre les transformations du site tout en garantissant l’emploi », relève Laurent Oechsel, de la CFE-CGC. Puis d’ajouter : « Les investissements devront se poursuivre sur le développement durable, les énergies, notamment sur les projets en réflexion concernant la ferme solaire, au cœur du site, ainsi que vers la neutralité carbone avec un site moderne, végétalisé, utilisant des technologies de construction de pointe permettant de réduire les émissions CO2. »