Sochaux : le début du mois d’avril perturbé à l’usine Stellantis

Ce vendredi, la direction a annoncé l’annulation des séances de production du lundi 4 et mardi 5 avril pour les séances du matin. Depuis début mars, la pénurie de matériaux et surtout de semi-conducteurs pousse la direction a annulé de nombreuses séances de travail. « Nous naviguons à vue », explique l’une des portes-paroles du site de Sochaux. La semaine du 21 au 25 mars, les salariés n’ont pas pu travailler normalement, hormis pour découvrir le nouveau système de montage et quelques exceptions. Cette semaine, l’équipe de nuit a « vivoté », selon les termes d’Eric Peultier, délégué syndical FO à Sochaux. Avant d’être stoppée pour la nuit du 31 mars.