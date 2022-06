Sochaux : la séance supplémentaire du lundi de Pentecôte déprogrammée à Stellantis

Ce mardi, plusieurs syndicats s’étaient étonnés de la programmation de séances supplémentaires dans le calendrier de production de l’usine Stellantis de Sochaux, compte tenu des incertitudes autour de l’approvisionnement en semi-conducteurs. Ils dénonçaient l’incertitude constante sur la vie de famille des opérateurs, afin de s’organiser (lire notre article). Ces derniers devaient normalement travaillé ce lundi de Pentecôte.

Ce mercredi, la direction a décidé de la déprogrammer. « La situation liée aux approvisionnements est toujours tendue », remarque Éric Peultier, de Force Ouvrière. Et d’annoncer : « Les annonces faites en CSE par la direction ne font que provoquer irritations et mal être. » Si des accords viennent d’être trouvés (lire notre article) pour s’adapter au mieux à la situation de pénurie et de mise en route du nouveau montage, la tension est palpable.