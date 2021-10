Sochaux : 180 postes d’ici 2024 en R&D chez Stellantis

Le syndicat catégoriel CFE-CGC apprécie « ce bon signal » mais reste méfiant. « Ce projet impacte fortement la R&D France avec la volonté de redéployer les équipes de Vélizy vers Poissy, Carrières-sous-Poissy et Sochaux », observe Laurent Oeschel. Ce projet de redéploiement s’inscrit dans le projet Campus, qui regroupera en 2024 sur le site de Poissy « une partie des équipes de R&D actuellement basées à Velizy et l’ensemble des salariés aujourd’hui regroupés à Poissy et à Trappes, dans un ensemble immobilier construit à cette fin », détaille la direction sochalienne de Sochaux.

« Nous demandons un éclairage sur la justification du transfert dès septembre 2022 de 2 800 Véliziens vers le CEMR. Nous n’avons eu aucun détail sur cette opération alors qu’elle méritait d’être expliquée », observe la CFE-CGC. Le syndicat a demandé une expertise sur ce projet de réorganisation.

« Cette expertise permettra d’avoir un avis externe éclairé sur la justification du projet, sur les orientations, sur les dispositions présentées et sur les mesures associées », écrit-il. « Cette annonce dans la période actuelle surchargée de contraintes (Covid-19, APLD, FCA, la transition énergétique) présente un risque majeur de perturbation des projets, pourtant essentiels pour déployer la stratégie de l’électrification du Groupe, alerte-t-il. Il présente aussi des risques psychosociaux et de démotivation pour les salariés qui vont se sentir fortement impactés par ce changement anticipé. »

Le syndicat appelle à respecter le volontariat, à fournir une communication claire et transparente. Et précise : « Ce projet ne doit pas avoir pour conséquence une perte des emplois ou des compétences ou une baisse d’activités en France. » L’Unsa de relever : « Dans le même temps, les réflexions sur la réorganisation des études et développement de Stellantis continuent. Des milliers de salariés actuels du pôle études de Sochaux et du centre de développement de Belchamp s’inquiètent pour leur avenir. La direction n’a rien dit à leur sujet. »



« Si cette promesse est tenue, ajoute l’Unsa. Ce sera une petite compensation par rapport aux milliers d’emplois, dont près de 300 en recherche et développement que Stellantis Sochaux Belchamp a perdu depuis la crise Covid-19. » La CFDT aussi est prudente sur l’emploi. « C’est encore un peu flou », commente Benoit Vernier.

Dans le cadre du calendrier de production, si les approvisionnements le permettent, les samedis seront travaillés par les équipes en novembre. Durement touché par la pénurie de semi-conducteurs, le constructeur automobile Stellantis a produit environ 600 000 véhicules de moins que prévu (-30%) au 3e trimestre a annoncé l’AFP ce jeudi matin.