Sochaux : 12 jours d’arrêt pour l’usine Stellantis pendant les vacances de Noël

12 jours de congés (week-end compris) sont programmés à l’usine Stellantis de Sochaux, à l’occasion des vacances de Noël. Les vacances débuteront après les séances du jeudi 23 décembre. La reprise est programmée le mercredi 5 janvier, à 5 h, en janvier. « Lundi et mardi pourront être travaillés sectoriellement pour réceptionner les pièces et reconstituer les encours », indique la direction de l’usine dans un communiqué. L’équipe de lancement du nouveau système de montage Sochaux 2022 reprend pour sa part dès le 3 janvier, 5 h, « pour les dernières mises au point », indique la direction. « Les prochaines semaines seront déterminantes pour finaliser le process mais également les formations, l’aménagement des locaux sociaux et l’accueil des équipes dans ce nouvel environnement », souligne la direction. Cette dernière a organisé une nouvelle visite du futur atelier aux représentants du personnel.

En décembre, une troisième équipe d’assemblage est reconstituée. L’équipe de nuit reprend le 6 décembre. La production de l’usine repassera à 1 200 véhicules par jour, après trois mois de fonctionnement à un rythme réduit à cause de la pénurie de semi-conducteurs (lire notre article). Trois séances de travail sont également programmées les samedis 4, 11 et 18 décembre. « En janvier, le calendrier devrait rester soutenu avec les samedis et un dimanche en H+, dont une première séance d’ores et déjà programmée le samedi 8 janvier », avertit la direction de l’usine.

La première tortue est passée sur la nouvelle ligne de montage la semaine dernière, trois semaines en avance par rapport au planning initial. Après les derniers ajustements de janvier, c’est la tournée A qui inaugurera le nouvel atelier. Le basculement définitif de la tournée A est programmé le lundi 7 février.