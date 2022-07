Saype, du sommet du ballon d’Alsace à Rio de Janeiro [photos]

Fin juin, il était au sommet du ballon d’Alsace pour dévoiler une fresque de 5 000 m2 (notre article), commémorant la naissance du département du Territoire de Belfort, en 1922. C’était il y a 100 ans. Dans les cieux, la patrouille de France avait fait aussi le show et réalisé une œuvre toute aussi éphémère, mais gravée dans les mémoires. Celles des curieux. Celle du territoire (lire notre article).

Et en cette fin juillet, on le retrouve à Copacabana, sur les plages de Rio de Janeiro, au Brésil. Il a posé ses valises afin de réaliser la 15e étape de son projet Beyond walls, la plus grande chaine humaine au monde (retrouvez tous nos article sur Saype et ce projet ici). Dans cette fresque, dessinée sur la plage, « Saype s’efforce de combler la distance infranchissable entre le Bénin (dixième étape du projet) et le Brésil afin de permettre à ceux qui sont partis de l’autre côté de l’océan pour ne jamais revenir, de sentir à nouveau l’étreinte désespérée de ceux qui les ont vu s’éloigner pour toujours… » détaille son entourage. Avant de résumer l’étape : « De l’origine africaine à la destination américaine, de la lumière à la nuit, de la liberté à l’esclavage… »