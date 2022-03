[Recette] La violette se marie avec douceur à la crème aux oeufs

Perce-neiges, primevères, crocus, jonquilles sont en fleurs, pas de doute : le printemps est arrivé. Parmi leurs pétales éclatants, se trouve une plante plus discrète aux arômes mythiques. Les Romains la nommaient “violette de mars” et trois millénaires plus tard, elle continue de fleurir en mars. Sa culture est aisée, il suffit de planter un ou deux stolons (repousse issue du pied mère) pour la voir coloniser les parties ombragées du jardin.

La parfumerie lui a donné ses heures de gloire mais elle est aussi comestible, tant pétales que feuilles. Le sirop à la violette et ses fleurs cristallisées au sucre en sont les exemples les plus connus. Or, elle peut aussi agrémenter une salade sous forme crue ou aromatiser les desserts.

Viola odorata, de son nom latin, a des vertus médicinales en tisane ou sirop dont la principale est d’adoucir une toux sèche, une inflammation digestive, une peau irritée…

Si il y a bien une fleur qui symboliquement représente la douceur, c’est cette délicate violette. Et dans la recette suivante, c’est une crème aux œufs qu’elle vient subtilement relever.