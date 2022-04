Quand l’hypnose transporte la Necronomi’Con

Au stand d’Hypno’sphère, de nombreuses personnes s’arrêtent, curieuses et tentées par l’expérience. Vanessa se tient droite, debout face à Thomas. Ses yeux sont clos. Au rythme de la voix de l’hypnotiseur, qui l’invite à se détendre, sa tête se baisse, son corps s’affaisse et ses bras deviennent ballants. Thomas a souhaité apprendre à pratiquer l’hypnose afin de partager le bien-être et la sensation de relaxation qu’elle procure. C’est réussi. Après la séance, Vanessa raconte : « Je me suis sentie légère. » Pendant un instant, elle s’est évadée.

Hallucination, mouvements bloqués, oubli de son prénom d’un chiffre… Une multitude de choses qu’un hypnotiseur peut amener une personne en état d’hypnose à exécuter. C’est ce qui est arrivé à Vanessa qui confie s’être sentie un peu bête après avoir oublié le chiffre 4 : « Je devais compter mes doigts, mais sans le 4, je me retrouvais avec un doigt en plus. »

Nadir, quant à lui, reconnaît avoir été déstabilisé après sa séance. Il était sceptique. Il a finalement été surpris du résultat : « Le moment où il m’a dit de plier mon bras, j’avais en tête le mouvement, mais je n’y arrivais pas, je ne savais plus comment faire. » Il fait partie de ceux qui arrivent à accéder à l’état d’hypnose malgré leurs réticences. Pour Lydia, tout le monde est réceptif. « C’est un état inné », explique-t-elle, mais certains « sont capables d’y accéder facilement alors que d’autres se bloquent ».

En fin d’après-midi, Charlie est monté sur la grande scène. Devant lui, un public très nombreux. Tous semblaient réceptifs. La foule était envoûtée par sa voix, exécutant chaque mouvement qu’il dictait. Une dizaine de personnes désignées dans le public l’a rejoint. Entre voyage vers le passé et aventures de pirates, elles ont vécu une expérience singulière qu’elles garderont longtemps en mémoire.