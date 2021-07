Purple alternative surface embarque dans l’aventure du recyclage du plastique

Le projet Plastic Odyssey vise à réduire la pollution plastique dans les océans. Son bateau va parcourir le monde pour documenter les initiatives locales de lutte contre ces pollutions et en développer d’autres, en faisant des escales. Un tour de France est prévu en 2021, puis des étapes en Afrique et en Amérique en 2022, avant de rejoindre l’Asie et le Pacifique en 2023. Pendant 3 ans, 30 étapes sont programmées. « C’est une très belle vitrine et cela correspond à notre vision écologique, apprécie Pierre Quinonero, l’un des quatre fondateurs de Purple. Cela montre que notre projet est cohérent. »

Pendant sept jours, ils vont profiter de l’atelier du navire, qui comprend 9 machines dédiées au recyclage du plastique. Une manière d’avancer sur la composition des matières qu’ils récupèrent pour réaliser leur dalle, alors qu’il existe de nombreux plastiques différents et qu’ils veulent surtout utiliser du plastique qui n’est pas encore valorisé. Sur la table, les fondateurs montrent justement des échantillons de plastiques récupérés, de différentes consistances, couleurs… « Nous façonnons une recette avec une matière première qui n’est jamais la même », explique Pierre Quinonero. Leur solution permet de faire fi de ces différences. Ils veulent surtout détourner cette matière aujourd’hui dirigée vers « les centres d’enfouissement », regrette Olivier Marczak, le 4e fondateur de Purple alternative surface. « C’est la grande idée du projet », ajoute-t-il. Ils vont donc chercher des filières de déchets plastiques que les autres ne veulent pas.

Les machines de Plastic Odyssey permettent de collecter en mer, trier, broyer, extruder, compacter, centrifuger, chauffer ou encore assembler… Pendant l’embarquement, les entrepreneurs vont surtout partager des « approches », dixit Sébastien Molas, avec les autres start-ups.

Pour Plastic Odyssey, ils ont même fait un cahier des charges spécifique, pour des plaques de 25 cm de côté. Si c’est concluant, ils partageront les plans du moule, pour qu’il soit reproduit dans les pays en développement, afin de « pouvoir le fabriquer de manière artisanale ». « L’idée de Plastic Odyssey, c’est le partage, insiste Sébastien Molas, afin que les pays en développement récupèrent leurs déchets plastiques et puissent faire ces dalles. » En même temps, ils poursuivent leurs travaux sur leur produit.