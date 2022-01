PSA Sud : un consensus politique en trompe-l’œil à l’Agglomération

Pour le moment, la majorité reste frileuse sur des annonces concernant les entreprises qui pourraient s’implanter et sur les questions d’emplois qui y sont liées. « Ce seront des entreprises dans le secteur de l’industrie, évidemment. Le secteur logistique se prête mal à l’endroit. Et encore moins le tertiaire », analyse Didier Klein, vice-président de PMA chargé de l’économie. « Nous serons localisés au même endroit que le Matternlab, qui va former au métier de demain. Nous allons nous concentrer sur des entreprises innovantes, qui sont dans la continuité des formations sur les nouveaux métiers », a argué Charles Demouge. Il a également précisé que les investisseurs, lors du salon de l’immobilier à Paris au mois de décembre, avaient été nombreux à s’intéresser au projet.

Mais pour Martial Bourquin, maire socialiste d’Audincourt, il n’est pas suffisant d’attendre de voir ce que l’on pourra faire et qui l’on pourra embaucher, demain. Il dénonce un manque de travail préalable sur la question des emplois. « Ce débat est sidérant. Tout doit être fait pour l’emploi. Sur le dossier, nous nous pressons alors que nous n’avons rien sur le social. Il faut négocier mieux et préparer un vrai projet. » Alors pourquoi un tel empressement ? Peut-être la venue de Carlos Tavares, p-dg de Stellantis, « qui doit venir à la fin du mois, pour attribuer un second véhicule », précise Nicolas Paquot, le maire d’Étouvans, président du groupe Indépendants et Solidaires. « Nous espérons décrocher l’une des marques de Stellantis. Si nous ne signons pas, le marché va s’en aller. Il faut saisir le premier marché qui se présentera », a alors avoué le président de PMA.