PSA Sochaux : les équipes nuit et VSD suspendues à la reprise

« Quand l’heure de la reprise aura sonné en fabrication, seule une équipe sur les six reprendra le chemin des ateliers », annonce la direction du site de PSA Sochaux, dans un communiqué de presse, adressé à la suite du comité social et économique (CSE) de ce mardi 28 avril. La reprise du constructeur automobile, non définie pour le moment, se fera progressivement à Sochaux et Belchamp. « Pour l’heure, nous ne savons pas dire à quel horizon nous retrouverons notre niveau d’activité́ de début d’année. Cela dépendra de nos clients et de la reprise des marchés », indique la direction. Sur cette reprise, la CFE-CGC appelle à un retour rapide de l’activité, « car à la peur de la maladie s’ajoute maintenant chez les salariés la peur de perdre leur emploi ». Le syndicat Force ouvrière attend de son côté un « protocole industriel » pour accompagner cette reprise.