Proch’Parole à l’écoute des proches des patients souffrant de troubles psychiques

Il faut « rassurer sur ce qui est derrière la porte », insiste Cécile, avant de rappeler que « c’est du soin ». Le groupe de parole propose également un lieu pour échanger, car l’unité de soin n’est pas toujours l’endroit le plus propice. Ce lieu doit aider à comprendre et à accepter. Les temps de parole réunissent aussi au moins deux familles, afin de favoriser les échanges d’expérience et l’écoute entre pairs. Si besoin, Proch’Parole peut faire appel à des traducteurs.

« La famille est importante pour le patient. On aura une meilleure stabilité sur le long terme », rappelle Annie. « La famille est un allié thérapeutique, résume Cécile. C’est une sureté à la sortie. » Pascale d’embrayer : « Ce sont les familles qui connaissent le mieux les patients. » Elles peuvent aussi prévenir les rechutes. Elles sont un maillon essentiel et les soignants cherchent à créer « une alliance ». Ce groupe de parole doit y contribuer en facilitant les échanges.

Si les familles sont des atouts, elles peuvent aussi être fragilisées. Isolées. Les risques de dépression sont particulièrement élevés. « Elles sont centrées sur le proche et toute la dynamique de la cellule familiale est changée », observe Annie. « Les familles s’oublient », alertent les trois infirmières. « Il faut [donc] prendre soin des familles », insiste Pascale. Et ouvrir une porte sur les troubles psychiques, pour mieux les accompagner. C’est l’ambition de Proch’Parole.