Pour les infirmières en psychiatrie dans le privé, l’amour du travail ne suffit plus

Le manque d’infirmiers au recrutement et les démissions poussent la direction à engager des intérimaires. « Cela met juste un nom sur un planning. Mais la spécialité est particulière et les patients ont besoin de stabilité.» Les infirmiers expliquent qu’à la moindre chose mal faite, c’est deux fois plus de travail qui les attend.

« Derrière, on laisse l’image d’un hôpital de merde. Où on fait rentrer tout le monde, car on est obligé.Et où on fait ressortir des personnes qui ne devraient pas. » Face à cette information, le directeur de l’AHBFC, Luc Bénet, expose : « Ce n’est pas ce qui se passe. Il est vrai que nous devons accepter tout le monde. Mais on ne laisse pas sortir comme ça. Il y a tout un parcours en extra-hospitalier qui se dessine pour continuer à accompagner.» Las, il conclut : « De toute manière, tant que nous n’aurons pas plus d’infirmières, nous n’aurons pas de solution.»