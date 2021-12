Pr Alain Fischer : « La vaccination est une arme très puissante »

« Sans vaccination, nous aurions une [cinquième] vague terriblement plus forte », assure le professeur Alain Fisher, président du Conseil national d’orientation pour la stratégie vaccinale, par ailleurs professeur au collège de France et chercheur à l’institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). Face à cette situation sanitaire, il rappelle combien « la vaccination est une arme très puissante », comparant notamment la France avec d’autres pays où la vaccination n’était pas aussi forte et qui ont été touchés dramatiquement par le variant Delta, comme l’Inde. C’est « un chaos sanitaire », a-t-il dit pour qualifier la situation. « Si nous voulons limiter la circulation du virus, éviter les formes graves et les [hospitalisations] en réanimation, il est urgent de vacciner massivement », insiste-t-il. Et d’insister : « En nous vaccinant, nous nous protégeons massivement. » Il parle également « d’une responsabilité civique », surtout lorsque l’on prend en compte l’existence de 350 000 personnes immunodéprimées en France, pour qui la vaccination marche mal. Se vacciner, c’est les protéger.

Le rappel « n’a rien d’exceptionnel », rassure-t-il également. C’est normal dans les stratégies vaccinales contre les maladies infectieuses. L’objectif est de stimuler de nouveau « les réponses immunitaires », explique-t-il. « Elles sont considérablement renforcées », ajoute-t-il, après les doses de rappel, évoquant un ordre de grandeur : elles sont 10 fois supérieures après une dose de rappel qu’après la primo-vaccination. « C’est un niveau de protection très fort », appuie-t-il. La question subsiste sur le temps de cette protection avant un déclin. Aujourd’hui, il n’y a pas assez de recul pour savoir quand il faudra envisager une nouvelle dose de rappel. D’ici quelques semaines, les chercheurs auront plus de visibilité pour évoquer ce schéma vaccinale. L’une des hypothèses est de considérée que la dose de rappel permet de façonner une réponse immunitaire très élevée, invitant à espérer que l’effet « dure plus longtemps ». Avec l’arrivée du variant Omicron, « plus contagieux », le vaccin permet d’être « bien protégé », mais justifie surtout le rappel.

Quant au vaccin à inoculer, le professeur Alain Fischer rappelle que le Pfizer et le Moderna, vaccins à ARN Messagers, sont « cousins ». On constate un léger frein de la population pour se faire vacciner avec le Moderna, dont « l’efficacité est probablement légèrement supérieure » ; toutefois, en France, il n’est pas inoculé aux moins de 30 ans. Mais il est possible d’avoir commencé le schéma vaccinal avec le Pfizer, puis de le poursuivre avec le Moderna. L’inverse est valable.