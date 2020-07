PMA : l’élection de Charles Demouge n’apaise pas l’agglomération

Les candidatures à la vice-présidence proposées par Charles Demouge que sont Damien Charlet (Audincourt), Magali Duvernoy (Exincourt), Renaud Fouché (Audincourt), Henri-Francis Dufour (Vieux-Charmont) et Sophie Radreau (Bavans) suggèrent une union entre Charles Demouge et Martial Bourquin. Une idée présente sur de nombreuses lèvres. Entre le premier et le second tour, Nicolas Pacquot enregistre le même nombre de voix : 39. Charles Demouge glane 23 voix supplémentaires entre les deux tours, sachant que Martial Bourquin avait recueilli 28 suffrages au premier tour. Il y a eu 5 votes blancs ou nuls. Consigne de vote ? On jure que non dans les rangs de Martial Bourquin, qui avait laissé le « choix libre » à ses soutiens dans son discours où il annonçait son retrait. C’est la version officielle. Charles Demouge a été moins sibyllin. Questionné sur l’existence d’un axe Demouge-Bourquin, il a répondu « pourquoi pas », avec un large sourire. Il a surtout très rapidement salué le discours de son homologue d’Audincourt, soulignant qu’il était « complémentaire » du sien. Il a aussi noté une « victoire de la démocratie » ; certains parleront de cynisme. Pour autant, Martial Bourquin a particulièrement bien négocié : cinq de ses proches sont vice-présidents, soit un tiers des élus, alors qu’il avait recueilli 25 % des suffrages au premier tour ce samedi matin. Marie-Noëlle Biguinet, qui s’est retirée au profit de Charles Demouge, ce vendredi, n’a que deux vice-présidences avec Alexandre Gauthier et la sienne. Nicolas Pacquot a réussi à placer deux candidats, alors qu’aucune n’était prévue. Les deux élus de Valentigney envisagés initialement ont été éliminés. Le 16 juillet, les délégations programmées devront être rediscutées.