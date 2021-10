Plus de masque dans les écoles primaires du Territoire de Belfort et du Doubs

A partir de lundi, le masque ne sera plus obligatoire pour les élèves dans les écoles primaires du Territoire de Belfort et du Doubs. « La dynamique est bonne. Cela fait plus de 5 jours que nous sommes sous la barre des 50 pour 100 000 habitants », détaille la préfecture du Territoire de Belfort. « Nous avons une dynamique beaucoup plus positive qu’à la rentrée dernière. Cela montre que la vaccination a bien fonctionné. Nous sommes désormais à 101 000 primo-vaccinés« , poursuit-elle.

Les autres départements concernés sont les Hautes-Alpes, l’Aube, la Haute-Corse, l’Eure-et-Loir, la Haute-Garonne, la Gironde, l’Ille-et-Vilaine, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Nord, l’Oise, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Bas-Rhin, la Savoie, la Réunion et Mayotte. Ces départements s’ajoutent aux 47 autres déjà concernés par cette mesure pour les élèves des cinq années de primaire (CP au CM2), depuis le 4 octobre. Les élèves de primaire portaient le masque à l’école depuis près d’un an, mais l’obligation est levée dans les départements « où le taux d’incidence se stabilise au-dessous du seuil de 50 pour 100.000 habitants ». Les enseignants, eux, devront continuer à le porter.