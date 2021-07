Plus de 13 000 premières injections le 13 juillet en Bourgogne-Franche-Comté

Le communiqué mensuel de l’agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne-Franche-Comté se félicite d’une reprise des vaccination lendemain de l’allocution présidentielle et parle d’une « course de fond» contre le variant Delta. « Si le variant delta avance, la vaccination a également fortement progressé ces derniers jours, après l’allocution présidentielle du 12 juillet, indique ce communiqué. Le 13 juillet, plus de 13 000 premières injections ont notamment été enregistrées dans la région, traduisant un net rebond du recours à cette vaccination. La couverture vaccinale affiche une progression encourageante, en particulier dans la tranche d’âge des 18-49 ans, qui passe la barre des 50%. Elle reste toutefois insuffisante à ce jour pour faire obstacle à la vague épidémique de variant delta qui se profile et il convient donc d’accélérer sa progression. »