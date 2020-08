Peugeot Motocycles annonce la production de son nouveau scooter Metropolis à Mandeure

Peugeot Motocycles annonce ce mardi matin, 4 août, le lancement de la production sur les chaînes de l’usine de Mandeure, près de Montbéliard, de son nouveau scooter Metropolis, qui avait été présenté en novembre.

« Trois roues. Une cylindrée de 400 cc. Un tableau de bord digital. Des technologies propres aux dernières automobiles. Derrière les portes de cette usine centenaire située au sud de Montbéliard, le nouveau Peugeot Metropolis est en train de voir le jour », indique le communiqué de l’entreprise.

La première version du Métropolis est apparue voici sept ans. Peugeot Motocycle annonce un scooter « complètement réimaginé », qui « revient avec un design plus acéré et des lignes plus anguleuses, à l’image des nouveaux modèles automobiles. Le lion, son animal emblématique, prend vie dans certains détails : des griffes à l’arrière du véhicule, et des crocs à l’avant… subtilement matérialisés par des signatures lumineuses ».

Comme le Pulsion 125 cc, le nouveau scooter trois roues est équipé d’une « connectivité améliorée ». « Après un appareillage avec l’application « Peugeot Motocycles », l’usager pourra bénéficier en temps réel d’informations de guidage, de téléphonie, ou de sécurité », précise le constructeur.

Le nouveau Metropolis sera commercialisé le 8 septembre. Il se positionne comme « un véhicule haut de gamme, qui allie la puissance d’un moteur 400 cc et la stabilité d’un format trois roues, qui devrait rapidement séduire les amateurs du genre. En avance sur la réglementation, le modèle répond aux exigences de la norme Euro 5. »

Son prix ne sera révélé qu’à la rentrée.