Pays de Montbéliard: le débat budgétaire n’a pas été une promenade touristique

Martial Bourquin, maire d’Audincourt, a souligné dans son intervention que le vote du budget d’une collectivité est un moment hautement politique. Il l’a été jeudi soir pour Pays de Montbéliard Agglomération, dans une assemblée où les équilibres et les alliances ont été totalement bouleversés lors des dernières élections, la gauche de Martial Bourquin et la droite de Charles Demouge s’étant alliées pour constituer une majorité. Nicolas Pacquot (groupe « Indépendants et solidaires), maire d’Étouvans, et vice-président, a porté le fer pour le groupe qui est désormais clairement en opposition avec la majorité d’alliance.

Pourtant, Charles Demougne, président de PMA s’est attaché à déminer le terrain dans son propos liminaire. Il a vanté une « nouvelle démarche » plus participative pour la construction du budget : « Chaque vice-président a piloté le budget relevant de sa compétence », a-t-il insisté, à partir d’une lettre de cadrage qu’il leur a adressée. Un séminaire a été organisé avant le débat d’orientations budgétaires et Charles Demouge a rencontré chaque vice-président, « pour démarrer sur des bases objectives et partagées », a-t-il expliqué.

L’assemblée a auparavant décidé de rependre par anticipation le résultat de l’exercice antérieur pour le budget primitif, comme l’autorise la loi, soit 6,4 millions d’euros, afin de se donner une marge de manœuvre. Pierre-Aimé Girardot, vice-président chargé des finances, a donc présenté un budget primitif qui prévoit plus de 40 millions d’euros, chiffre sur lequel Charles Demouge a largement insisté. Ces investissements comprennent le conservatoire de musique (8,2 millions) et la ligne 3 du réseau de bus Evolity (3,9 millions).