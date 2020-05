Pays de Montbéliard : Lacoste BTP, de Maîche, rejoint Parietti et TED

Dans la vie, ces deux anciens étudiants des Arts et métiers sont amis. Et Denis Minguet, ancien ingénieur de Flex-N-Gate, à Audincourt, voulait se lancer dans un nouveau projet. « Cette proposition est arrivée à point nommé », confie celui qui découvre l’univers du bâtiment. Un élément que les deux hommes n’ont jamais caché. « On fait confiance aux compétences des salariés », note l’ingénieur, qui n’est pas inquiet non plus pour acquérir rapidement ces savoirs, en s’appuyant sur l’équipe en place.