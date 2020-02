Patrick, le premier TGV fait ses adieux

Sortie des ateliers d’Alstom à Belfort en juin 1978, la rame TGV 01 a servi pour les essais du TGV avant sa mise en service entre Paris et Lyon en 1981. À 260 km/h à l’époque, puis à 270 km/h un an plus tard. Modernisée – pour passer à 300 km/h – et repeinte plusieurs fois, elle a fini sa carrière sur un Paris-Lille le 14 décembre 2019 avec 13 478 014 km au compteur. Et avec elles les dernières rames d’origine.

« Ce train est mythique. Il a fait rêver des générations et des générations d’enfants, et aussi de parents. (…) C’est un savoir-faire, c’est une fierté française », a expliqué Antoine Leroy, un conducteur SNCF qui, avec quelques collègues, a pris l’initiative de monter une tournée d’adieu. « On s’est dit qu’on ne pouvait pas laisser partir ces rames dans l’anonymat après quarante ans d’histoire. C’est aussi notre ADN », a-t-il ajouté mardi lors d’une présentation au technicentre du Landy, près de Paris.