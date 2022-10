Parco : le vélo électrique de Jean Mougenot, de 14 kilos seulement, se déploie 

Les précommandes sont désormais passées en cette fin d’octobre. Le stress se ressent quelque peu. Ce sont 500 vélos qui seront livrés début décembre à des particuliers. Des vélos qui seront suivis de très près pendant six mois pour vérifier que tout fonctionne comme prévu. Le projet : réussir à en vendre à la ville de Belfort pour de la location. Ce qui le rassure, dans ce projet, c’est qu’il a pris très facilement. Après les premiers articles de presse, Jean Mougenot reçoit 250 demandes de contact, 80 demandes d’achats, et une dizaine d’acomptes. Prix d’achat : 1 600 euros.

Il est bien entouré pour continuer l’expérience. Pendant un an, grâce au prix Pépites, qu’il a remporté, il garde un statut d’étudiant-entrepreneur. Et a obtenu 12 000 euros qui viennent appuyer une trésorerie naissante. Aussi, une fidèle équipe motivée l’entoure : Fatih, alternant et chargé de communication, et XN, son fidèle ami, qui l’accompagne sur la partie commerciale.

« Maintenant, l’heure est aux rencontres », des rencontres pour vendre. Le 21 octobre, il partait pour une tournée de rencontre bien chargée, dont une avec la Ville, pour proposer les vélos électriques à la location. Des rencontres qui ont eu l’air fructueuses, puisque le 28 octobre, l’adjoint aux maires chargé des sports, Pierre-Jérôme Collard, a exposé son vélo dans la salle des maires où se déroulait la conférence de presse sur le Tour de France. Un beau clin d’œil.