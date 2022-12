Oxfam : « Le cas de General Electric est emblématique »

La frontière entre fraude fiscale et optimisation fiscale est floue. Poreuse. On utilise parfois des dispositifs, non créés à cet effet, pour dissimuler des profites et « éviter l’impôt Cette zone grise, entre légalité et illégalité, est l’évasion fiscale. « On utilise les failles du droit », explique le porte-parole. À ce titre, « le cas de General Electric est emblématique », convient Quentin Parrinello. « Les profits ne sont pas ici alors que l’activité est ici », rappelle-t-il, citant le design, la fabrication mais aussi le service après-vente des turbines à gaz.

Aujourd’hui, le droit français permet cependant de signer des convention judiciaire d’intérêt public. À l’instar de McDonnal’d (lire ici), qui doit payer une amende de 1,1 milliard de dollars. Par contre, si la firme paie bien l’amende, négociée face à des accusations de fraudes fiscales, on ne reconnait pas sa culpabilité. « Philosophiquement, ça pose problème, estime le porte-parole. On n’est pas reconnu coupable pour des fautes comises. » Selon lui, l’amende est sûrement plus faible que les montants évacués par l’intermédiaire de ces dispositifs. Surtout, la démarche éteint toutes démarches judiciaires. « On ne peut plus faire d’autres investigations. », regrette-t-il. Donc si les pratiques de l’entreprise sont encore plus répréhensible, on ne peut pas le savoir. Paradoxalement, en pensant régler le problème, « on donne des clés », dixit Quentin Parrinello. « C’est un enjeux démocratique et politique extrêmement fort », souligne-t-il. Et cela donne le sentiment d’avoir « deux poids deux mesures entre les contribuables », dénonce-t-il. « Nous, nous ne négocions pas la peine avant d’entrer dans un tribunal », compare Quention Parrinello. Ces convention judiciaire d’intérêt public ne sont que « des approches comptables », regrette-t-il.

Selon lui, il faut faire évoluer les règles, pour qu’elles soient plus claires. Et surtout renforcer l’idée de payer l’impôt là où se situe l’économie réelle. « Ce serait un véritable changement », estime le responsable du plaidoyer. Ensuite, il invite à donner des moyens pour mener des enquêtes. Il encourage enfin à avoir un jugement plutôt qu’une négociation préalable. Mais « cela nécessite des moyens », convient-il. Pourtant, les moyens de l’administration fiscale réduisent fortement. Selon une enquête de l’hebdomadaire Marianne, 3 100 postes ont été supprimés dans les services fiscaux depuis 2010. Et si on les justifie par le recours aux outils numériques, les spécialistes précisent que ces outils sont pertinent pour les fraudes simples. Pour les montages juridiques complexes, on ne remplacera jamais les moyens humains.

Ces fraudes, « ce sont des manques de moyens pour les hôpitaux, les services publics, les administrations car, indirectement, cela diminue la fiscalité locale », conclut Quentin Parrinello.