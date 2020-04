Où acheter des produits locaux dans le Territoire de Belfort [carte interactive]

Le conseil départemental du Territoire de Belfort met « à disposition du public une carte interactive afin de promouvoir les produits alimentaires locaux et d’aider les agriculteurs en cette période compliquée de confinement », indique la collectivité dans un communiqué. La fermeture de certains marchés peut pénaliser les agriculteurs et limiter les débouchés. À l’inverse, les habitants recherchent peut-être plus de produits locaux. « Afin de les aider à localiser les producteurs locaux proches de chez eux et de soutenir les agriculteurs, le Département du Territoire de Belfort propose donc une carte interactive départementale qui recense : les producteurs locaux, les produits qu’ils proposent (viande, œufs, produits laitiers, légumes, poisson et escargots, épicerie, brasserie) et leurs coordonnées. Cette carte sera mise à jour régulièrement », conclut le Département. Aujourd’hui, une trentaine d’adresses sont référencées.