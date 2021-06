« On veut montrer qu’on peut le faire » : l’autre victoire du concours Talents des Cités

18 h. C’est l’heure pour les jurys d’annoncer les grands gagnants. Il y a trois prix par catégorie, allant jusqu’à 900 euros pour la catégorie émergence et 1 800 euros pour la catégorie création. Les candidats ont été notés sur trois points : la création, la posture d’entrepreneur et l’ancrage dans le quartier. Alain Daumas, partenaire financier EDF du concours, rappelle aux jeunes : « Croyez en vos rêves. Vous êtes sur la bonne voie. C’est difficile d’oser, mais c’est encore plus difficile quand on n’ose pas. Sachez vous entourer de bons conseils », glisse-t-il, lançant un regard complice aux acteurs de la BGE.

Dans la catégorie Emergence, la première à être appelée est Khaoula. Jeune maman, elle a pour objectif de créer une entreprise de comptabilité, fiscalité, analyse et conseils financiers. Troisième prix, elle remporte 500 euros. Sa fille saute partout, porte le gros chèque en bois plus grand qu’elle, le sourire aux lèvres. Le lauréat de la catégorie, Mohamed, qui souhaite faire du consulting, pour entreprises est primé et récompensé d’une enveloppe de 900 euros. Sa maman, présente, est émue. « C’est ma première partenaire », s’exclame-t-il, ému lui aussi de finir premier du concours. Catégorie création, c’est Karim de la boucherie charcuterie La Rosace qui est lauréat. En employant 5 personnes, et en étant attaché à l’insertion professionnelle des jeunes des quartiers prioritaires il représente une forme de modèle. Il empoche 1 800 euros. Karima, de l’entreprise Cookzine est troisième. Elle est fière d’avoir pu faire passer un message : être une femme issue des quartiers prioritaires et réussir à s’aventurer dans l’entrepreneuriat. Venir d’un quartier prioritaire, elle en fait même un atout : « Cela m’a permis d’avoir du réseau. Les gens des quartiers m’ont aidé, m’ont fait de la pub », admet-elle.

Même si certains sont déçus, tous repartent avec des contacts et l’envie de revenir l’an prochain, avec un projet encore plus abouti. Dora, la meilleure amie de Karima n’a rien remporté mais elle est heureuse pour son amie : « Sa victoire, c’est la mienne, on se connaît depuis la maternelle. » De belles histoires à raconter, des parcours de vies atypiques qui donnent lieu à des rêves, des projets. Ici celui de monter son entreprise et de la pérenniser grâce aux aides que ce concours peut apporter, alors que l’Insee rappelle qu’une entreprise sur quatre ferme au bout de trois ans. Début juillet, les dossiers de l’ensemble des candidats seront réexaminés par une commission régionale, qui donnera son aval pour les pousser vers le niveau suivant : le niveau national, pour espérer remporter d’autres aides et devenir lauréat de Talents des Cités national.